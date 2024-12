Svante Pääbos Lebens- und Forschungsgeschichte ist vor allem für Wissenschaftsfans spannend, also diejenigen, die schon ein paar kleine Schritte in Richtung Genetik unternommen haben. Hilfreich ist zum Beispiel, ein bisschen über die Haltbarkeit von Erbgut zu wissen. Denn DNA ist auf der einen Seite ein fragiles Molekül. Beim lebenden Menschen enthält sie rund 3,1 Milliarden Basenpaare. Nach dem Tod zerfällt sie rasch in viel kürzere Stücke. Diese kürzeren Abschnitte sind dann andererseits aber wieder bemerkenswert langlebig, wie man heute weiß.