"Wenn Wälder die Lungen des Planeten sind, dann sind Tiere Herz und Arterien", so heißt es im Buch. Denn Tiere wandern über Flüsse, Ozeane und Berge, begeben sich in die Tiefsee oder an nährstoffarme Strände und hinterlassen dort das, was wir gemeinhin als eklig empfinden: Urin, Kot und vielleicht sogar ihren Kadaver. Wie wichtig diese Prozesse für zahlreiche Ökosysteme und den ganzen Planeten sind, erklärt der Biologe Joe Roman humorvoll und eindrücklich in diesem Buch.

Selten habe ich mich so intensiv und ohne Ekel mit Fäkalien beschäftigt. Das Buch aber hat mich zum Nachdenken gebracht: Darüber, wie wir selbst in unserem Alltag damit umgehen. Wie wir unsere Hinterlassenschaften in Kläranlagen sammeln und dort zersetzen. Wie wir die wertvollen Nährstoffe an anderer Stelle künstlich herstellen, um unsere Felder zu düngen. Wie wir den Kot unserer Hunde in Plastiktüten packen und die darin enthaltenen Nährstoffe wortwörtlich in die Tonne werfen. Ja, sogar die pinkelnden Männer, die am Straßenrand stehen, sehe ich jetzt mit anderen Augen. Genauso wie die Neuansiedlung wildlebender Tiere: Denn statt eines rein quantitativen Ausgleichs innerhalb der Arten sorgen sie durch ihren Kot, Urin und die Kadaver, die sie auf ihren oft weiten Wegen hinterlassen (fremde oder die eigenen) für weitaus mehr, als ich bisher auf dem Schirm hatte: wichtige Nährstoffe in oft nährstoffarmen Ökosystemen. Etwas, dass Tiere, die auf Feldern und in Gehegen eingesperrt sind, nicht leisten können.