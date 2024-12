Buchempfehlung Die Evolution der Gewalt. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen.

Dieses Buch ist der Versuch, eine wirklich schlüssige und klare Antwort zu geben, seit wann und warum es organisierte Gewalt, also Kriege gibt. Dabei gehen die Wissenschaftler und der Journalist weit in die Geschichte der Menschheit zurück, belegen anhand von Knochenresten, Gräbern, Werkzeugen, Waffen und Verteidigungsanlagen, wie sie auf ihre Thesen kommen und analysieren Verhaltensweisen unserer nächsten Verwandten, der Bonobos und Schimpansen.

Der Mensch führt im Vergleich zu seiner Existenz erst seit ganz kurzer Zeit Kriege. Wenn man die Menschheitsgeschichte betrachtet, dann nimmt dieser Zeitraum davon vielleicht 1 Prozent ein. Unser Eindruck ist aber ein ganz anderer. Denn der kurze Zeitraum aufgeschriebener und hinterlassener Geschichte ist voll von Kriegen. Der Biologe und der Archäologe sind sich einig. Alles, was wir wissen, zeigt, dass organisierte Gewalt, also Kriege erst nach der Sesshaftwerdung, mit der Landwirtschaft zum "kulturellen" Bestandteil des menschlichen Lebens wurden. Erst der Kampf um Land und die Verteidigung der eigenen Scholle brachten den Krieg hervor. "Das eigentliche Verbrechen begann mit dem ersten Zaun." Der Krieg steckt also nicht in unseren Genen. Eigentlich – so die Erkenntnis – sind wir der friedlichste Affe.