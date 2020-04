Wenn Forschung auf Computerspiele trifft, dann passiert das natürlich spielerisch. Das erfolgreiche Shooter-Spiel Borderlands 3 nutzt das über ein im Spiel eingebautes Belohnungssystem. Hierbei müssen Spieler Erfolge in einer Welt zwischen Western, Sci-Fi und Fantasy erreichen. Für die erreichten Erfolge erhalten sie Punke, welche sie gegen Belohnungen eintauschen können. Wer spielt, wird also mit fiktiver Währung bezahlt. Ähnlich wie in der richtigen Welt. Dieses Belohnungssystem wollen nun Wissenschaftler nutzen: Im InGame-Spiel Borderlands Wissenschaft, einem Spiel im Spiel, befindet sich ein alter Arcade-Spiel-Automat. Wer die Krankenstation von Doktor Tannis betritt, kann an diesem alten Automaten ein Ründchen Arcade-Game zocken und Punkte sammeln – natürlich im Dienste der Wissenschaft.

Mayim Bialik von der Sitcom The Big Bang Theory. Bildrechte: Mayim Chaya

Gamehersteller Gearbox erklärt es seiner Spielecommunity so: "Der menschliche Darm steht im Zusammenhang mit zahlreichen Krankheiten und Beschwerden, darunter Diabetes, Depressionen, Autismus, Angstzustände, Fettleibigkeit und mehr. Durch die Zuordnung dieser Mikroben hoffen die Wissenschaftler, diese Ökosysteme besser verstehen zu können, was zur zukünftigen Erforschung neuer Behandlungsmethoden und Eingriffe führen kann."



Dabei bekommt das Spiel prominente Unterstützung von Mayim Bialik. In der erfolgreichen Sitcom The Big Bang Theory spielt sie Dr. Amy Farrah Fowler. Im Gegensatz zu ihren anderen Schauspielkolleginnen und -kollegen ist sie auch im echten Leben eine Forscherin, eine Neurowissenschaftlerin. In einem Video erklärt sie, wie das Spiel für die Wissenschaft funktioniert.