Die Szenarien stellen auch Fragen an die Politik: Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs und zur Überwindung des Mangels ist es notwendig, das schulische, ebenso das duale Ausbildungssystem, weiter auszubauen. Ein weiterer Ausbau wäre in puncto Geschlechtergerechtigkeit denkbar: In drei von fünf Vertragsunterzeichnungen einer dualen Ausbildung tritt anschließend ein Mann eine Ausbildung an. Das duale Ausbildungssystem sollte also auch für Frauen attraktiver gestaltet werden. Ein erster Schritt könnte beispielsweise sein, dass mehr frauendominierte Berufe auch dual angeboten werden.