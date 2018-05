Aber warum denkt man dann eigentlich heute, dass im Mittelalter die Erde als Scheibe beschrieben wurde? Wer sich damit beschäftigt, beschäftigt sich automatisch mit dem "finsteren" oder "düsteren" Mittelalter, das sogar als Redewendung synonym für "rückständig, unwissend, ungebildet" in der Umgangssprache benutzt wird. Anteil an diesem verfälschten Bild haben viele: Da sind die Gelehrten der Renaissance, die die Abwertung der vorherigen Epoche nutzen, um ihre eigenen Verdienste in ein helleres Licht zu tauchen. Dann sind da Historiker, die in der Debatte viel weiter zurückschauen: Sie vergleichen Gelehrtenhandschriften verschiedener Epochen vor und nach Christus, und interpretieren die Scheiben-Darstellung als Streit zwischen Religion und Wissenschaft. Hier spielt dann auch die Frage nach der Auslegung und Übersetzung einzelner Wörter eine Rolle. Als weiterer "Übeltäter" werden in der Debatte auch Schulbücher ausgemacht, die das Bild des Seefahrers Kolumbus verbreiten, dessen Mannschaft noch Angst hatte, vom Rand der Erdscheibe abzustürzen. Weder Scheiben-Debatte noch der Blick auf die Geschichtsschreibung werden wohl jemals abgeschlossen sein.