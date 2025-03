Stollfuß zufolge wird zwar, gemessen an den Textmengen, über Smartphone-Apps quantitativ sogar mehr gelesen. Allerdings würden für das digitale Lesen via Apps tendenziell leichtere, "also narrativ weniger komplexe Inhalte und Geschichten bevorzugt". Studien der letzten Jahre hätten zudem gezeigt, dass beim Lesen über Endgeräte wie Smartphones der Lesetyp des sogenannten Skimmings bevorzugt werde. Dabei würden Texte überflogen, um sich einen allgemeinen Eindruck von der Botschaft des Inhalts zu verschaffen. Was die Ausbildung eines tieferen Textverständnisses angehe, sei Skimming gegenüber Lesetypen wie dem in einen Text eintauchenden Immersed oder dem vertiefenden In-Depth Reading jedoch unterlegen.