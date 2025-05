Mit den Fingern lernt es sich dann eben doch besser: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Hochschule Zittau/Görlitz haben mit dem sogenannten "DLR School Lab" einen neuen außerschulischen Lernort im Dreiländereck eröffnet. Ziel sei es, junge Menschen frühzeitig für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – also MINT-Fächer – und Forschung zu begeistern und neue Bildungsperspektiven in der Region aufzuzeigen, teilt die Hochschule mit.

Das neue Bildungsangebot in den Mandau-Höfen richtet sich an Lernende der Klassenstufen fünf bis zwölf. Zur Verfügung stehen Experimente insbesondere in den MINT-Fächern Chemie, Biologie und Physik. Dazu zählen Versuche mit Wärmepumpen, im Windkanal, im Vakuum oder Experimente zur Sinneswahrnehmung. Im Fokus stehen auch Zukunftsthemen wie die Herstellung alternativer Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, so die Hochschule.