Die Studien-Autorinnen Nancy Tandler und Claudia Dalbert - derzeitige Umweltministerin Sachsen-Anhalts - befragten insgesamt 43 Lehrerinnen für Mathematik und Deutsch von fünften Klassen in 22 Schulen in Sachsen-Anhalt. Dabei wurden Männer explizit ausgeklammert.



"Ein Grund dafür war, dass es einfach zu wenige männliche Lehrer in diesen Klassenstufen bei den angefragten Schulen gab", erklärt Tandler gegenüber MDR Wissen. Ein weiterer sei gewesen, dass Männer Schülerinnen prinzipiell schlechter bewerteten, wie frühere Studien ergeben hätten. Dieser Effekt sollte herausgefiltert werden - um den Preis, dass die Studie dadurch nicht repräsentativ ist, sondern sich nur auf weibliche Lehrer bezieht. Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Die Grünen) war an der Studie mit beteiligt. Bildrechte: dpa

Schüler zu Motivation und Versagensangst befragt

Die Ergebnisse sind dennoch sehr interessant. So hat eine grundsätzlich positivere oder negativere Einstellung der Lehrerinnen nicht nur Auswirkungen auf einzelne Schüler, wie schon mehrfach bewiesen wurde. Sie wirken sich auch auf die Klasse als Ganzes aus.



Die Forscherinnen befragten für ihre Studie die Schülerinnen und Schüler zweimal im Abstand von vier Monaten zu ihrer letzten Note, ihrer Motivation im Unterricht, ihrer Beziehung zu der Lehrerin und zu der Angst, in der Schule zu versagen. Die Lehrerinnen wiederum sollten drei zufällig ausgewählte Schüler aus ihrer Klasse in einem kurzen Text beschreiben, wobei im Anschluss die Anzahl der positiven und negativen Bewertungen ausgewertet wurde.

Bildrechte: Nancy Tandler Was mich am meisten überrascht hat, war, dass nur die Zahl der negativen Einstellungen der Lehrerinnen Einfluss auf die Motivation der Klasse hatten. Dr. Nancy Tandler, Psychologin

Einfluss positiver Lehrerinnen besonder groß

Bei den abgefragten Aspekten gab es große Unterschiede: Eine positive Wahrnehmung der Lehrerinnen konnte die Motivation nicht verbessern und die Angst, in der Schule zu versagen nicht verringern - die schulische Leistung dagegen schon erhöhen. Dabei hätten die Lehrerinnen auch nicht prinzipiell bessere Noten verteilt, wie Nancy Tandler betont: "Der Effekt kommt nicht daher, dass positiv eingestellte Lehrerinnen von Anfang an besser benoten."



Auch die Schulen selbst unterschieden sich stark hinsichtlich der Einstellungen ihrer Lehrkräfte, was sich im negativen Fall dann auch auf die Motivation und die Versagensängste der Schüler auswirkte. Der Einfluss positiv eingestellter Lehrerinnen war dagegen innerhalb einer Schule zu sehen - die Leistung ihrer Klassen war besser als die anderer Klassen derselben Schule.