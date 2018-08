Die Klagen der Schulleitungen sind in den vergangenen Jahren immer lauter geworden: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, verursachen jeden Morgen ein Verkehrschaos vor den Bildungseinrichtungen, weil sie mitten auf der Straße halten, plötzlich wenden oder anderen Verkehrsteilnehmern anderweitig den Weg versperren. Und das Problem wächst, besonders an Grundschulen.

Das statistische Landesamt Sachsen hat bereits vor zehn Jahren auf Basis der Mikrozensus-Daten festgestellt, dass der Anteil der Grundschüler, die mit dem Elterntaxi kamen, von weniger als 2 Prozent 1991 auf weit über 10 Prozent im Jahr 2008 gestiegen war. Untersuchungen für andere Gegenden Deutschlands kommen zu noch dramatischeren Ergebnissen. In Hessen kamen 2010 sogar 29 Prozent aller Schüler per Auto.

Bildrechte: IMAGO

Völlig entgegen dem Glauben vieler Eltern steigt dadurch sogar das Risiko, auf dem Schulweg in einen Unfall verwickelt zu werden. In der Broschüre "Das 'Elterntaxi' an Grundschulen" zitiert der ADAC aus einem Bericht des Statistischen Bundesamtes. Das hatte 2014 die Zahlen beim Schulweg verletzter Sechs- bis Neunjähriger ermittelt.



Mit rund 3.087 Verletzten führten die Autokinder die Zählung klar an. Unter den Fußgängern gab es nur 2.336 Verletzte, unter den Radfahrern waren es mit 1.829 noch weniger. Verursacher vieler Unfälle sind laut ADAC oft die autofahrenden Eltern, die in der morgendlichen Hektik andere Kinder übersehen oder durch ihr Parkverhalten riskante Manöver anderer Verkehrsteilnehmer provozieren.