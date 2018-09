Warum gibt es keine Organisationen, die im Internet aktiv sind, nach diesen Fragenden suchen und sie in ein Gespräch verwickeln, bevor es die Extremisten tun? Was wären die besten Methoden dafür? Das wäre auch eine wichtige Rolle für die Forschung: In welchen Situationen kann das effektiv sein, in welchen aber vielleicht auch kontraproduktiv? Da müssen wir Forscher noch viel mehr herausfinden, was im Netz funktioniert und was nicht.

Professor Peter Neumann