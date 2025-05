Statt zwei gehören nun vier Universitäten in Mitteldeutschland zum Reigen der deutschen Spitzenforschung. Wie die Exzellenzkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft heute bekanntgab, gehören nun auch Forschungscluster der Universitäten in Leipzig sowie – im Rahmen eines Forschungsverbunds – der Uni Halle-Wittenberg zur Liste der Exzellenzuniversitäten. An den Universitäten in Jena und Dresden werden bestehende Cluster weiter und jeweils ein neues gefördert. Dresden ist zudem an einem weiteren neuen Forschungscluster beteiligt.