Die Deutsche Forschungsgemeinschaft wird, wie sie am vergangenen Freitag (10. Mai 2024) bekanntgab, in Jena ein Forschungsprojekt für die Zukunft finanzieren. 5,8 Millionen Euro fließen über fünf Jahre an die Universität, 24 Stellen sollen somit für Doktoranden und Doktorandinnen geschaffen werden. Die aufstrebenden Forschenden sollen sich im Projekt "PhInt" auszeichnen. PhInt steht dabei für "Photopolarisierbare Grenzflächen und Membranen" und umfasst ein Projekt, was diverse Bereiche einschließt, wie etwa Biophysik, Materialchemie oder theoretische Chemie.