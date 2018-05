Forschung zum Anfassen Das war die lange Nacht der Wissenschaft in Chemnitz

Wie sieht ein Rasterelektronenmikroskop aus, was kann die Robotik und wo werden Leichtbauteile erforscht? Bei der langen Nacht der Wissenschaft in Chemnitz bekamen Besucher am Samstag viele spannende Eindrücke.