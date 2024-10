Die Fragen zu genderinklusiver Sprache sind in Deutschland zum Kulturkampf geraten. Diskussionen darüber werden stark und leidenschaftlich in der Gesellschaft diskutiert. Kritiker monieren oft, durch genderinklusives Deutsch würden Texte zu lang und kompliziert. Zudem sei es schwieriger, Deutsch zu lernen. Stimmt das? Dieser Frage gingen Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim in einer Studie nach. Dafür untersuchten sie, inwieweit deutschsprachige Pressetexte für eine gendergerechte Sprache umgeschrieben werden müssten. Die Forschungsmethode war die sogenannte Korpuslinguistik. Sie untersucht Sprache über große, meist digitalisierte Sammlungen von natürlich gesprochenen und geschriebenen Texten.