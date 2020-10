Dieses Bild zeigt einen der Gashalos, die mit dem MUSE-Instrument auf dem Very Large Telescope der ESO neu beobachtet wurden. Es wird überlagert von einem älteren Bild einer Galaxiefusion, die mit dem ALMA-Instrument beobachtet wurde. Die großflächige Ansammlung von Wasserstoffgas ist blau, die ALMA-Daten orange dargestellt. Dieses Halo ist an die Galaxie gebunden, die in ihrem Zentrum einen Quasar enthält. Das schwache, glühende Wasserstoffgas ist die perfekte Nahrungsquelle für das supermassive Schwarze Loch in der Mitte des Quasars. Die Objekte in diesem Bild haben eine Rotverschiebung von 6.2. Wir sehen sie also so, wie sie vor 12,8 Milliarden Jahren waren. Während Quasare hell sind, sind die Gasspeicher um sie herum viel schwieriger zu beobachten. MUSE konnte das schwache Glühen des Wasserstoffgases in den Halos erkennen. Bildrechte: MDR/ESO/Farina et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Decarli et al.