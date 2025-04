Der Anteil an Frauen, die eine Hochschule leiten, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung. Zwischen 2021 und 2024 stieg die Quote von 25 auf 35 Prozent. Bei den Universitäten waren etwas mehr Frauen in der Leitung als an den Fachhochschulen.