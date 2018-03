Sollte man eines Tages ein Mathematik-Gen suchen, in der Familie von Laszlo Szekelyhidi könnte man fündig werden. "Mein Bruder ist auch Mathematiker. Er ist vier Jahre jünger und in den USA. Meine Eltern sind beide Mathematiker, aber auch meine Großmutter. Die Mutter meiner Mutter – war auch Mathematikerin. Also, es gibt sehr viele Mathematiker in meiner Familie", sagt der Forscher und lacht dabei.

Auch für mich gab‘s Situationen in der Schule, wo das dann gar keinen Sinn ergeben hat. Oder die Prüfung war schwierig und ich hab das irgendwie gar nicht gut gemacht. Und da hilft es schon, wenn die Eltern, statt zu sagen: ist nicht schlimm, ich war auch schlecht in Mathe, wenn die Eltern versuchen, das in den Griff zu bekommen und zu helfen.

Seine ersten Schuljahre verbringt er in seinem Geburtsort in Debrecen im Osten Ungarns. Als er 14 Jahre alt ist, zieht die Familie in die Golf-Region – nach Kuwait. Er studiert und forscht in England, der Schweiz, Leipzig, den USA und wird mit Anfang 30 Professor an der Universität Leipzig. In seiner Wunschstadt, wo er mit Frau und Tochter lebt. "Leipzig gefällt mir. Für meinen Geschmack hat es genau die richtige Größe. Es hat sehr viel Kultur auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Ich lebe sehr gerne in Leipzig, wir genießen diese Stadt sehr."