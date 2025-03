Die Diskussion, wie das gerade beschlossene Sondervermögen ausgegeben werden soll, beschäftigt nicht nur die Politik. Die beiden Wirtschaftswissenschaftlerinnen Regina Riphahn und Monika Schnitzer haben ein Fokuspapier verfasst, in dem sie die bürokratischen Lasten in Deutschland als zu hoch kritisieren. Dazu seien staatliche Maßnahmen zu oft nicht zielgenau. Es brauche mehr Ex-post-Evaluierungen, also Überprüfungen, ob Gesetze die gesteckten Ziele erreichen und ob dies ohne Verschwendung öffentlicher Mittel gelingt. Dafür raten die Forscherinnen zu einem Blick in die Wissenschaft und deren Standards.