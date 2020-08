Die Expertin für Legasthenie warnt, dass eine nicht behandelte LRS "durchaus zu Schulängsten, zu depressiven Verstimmungen, Anpassungsstörungen und so weiter führen kann, zu somatischen Beschwerden, Kopf-, Bauchschmerzen. Das ist etwas, was wir ganz häufig beobachten."

Deshalb sollte sie auch ab der ersten Klasse behandelt werden. Die Therapie sollte jahrelang laufen und so die Schülerinnen und Schüler bei der schulischen Entwicklung begleiten. Einfache Nachhilfe zu Hause reicht meist nicht aus, zumal die LRS auch für die Familien eine große Belastung sein kann. Sandra Luther, die Mutter von Tobias und Robin, berichtet von der ersten Zeit: "Deutsch, das war eine Katastrophe. Also auch zuhause. Wenn man da allein schon die Deutschsachen rausgeholt hat, dann war die Laune im Keller. Dann hing der Haussegen schief."

Susanne Beck mit ihren Schülern Tobias und Robin Bildrechte: MDR WISSEN, Torsten Backofen, Daniel Berg

In ihrem Lerninstitut in Eisenach stellt sie oft bei den Vorgesprächen mit den Eltern fest, "dass Mama oder Papa selber Schwierigkeiten in der Schule hatten, was damals aber nicht erkannt wurde. Und solche Eltern haben dann oftmals auch schon sehr frühzeitig so ein Gespür dafür, dass das eben eintreten könnte."



Obwohl die LRS als medizinische Diagnose anerkannt ist, übernehmen die Krankenkassen nicht ohne Weiteres die Kosten für die Diagnostik und Therapie. Zur psychischen kommt so noch eine finanzielle Belastung für die Familien. Dennoch hilft die Therapie, auch wenn die Betroffenen meist nie ganz fehlerfrei werden. Aber mit der richtigen Strategie schreiben und lesen auch Legastheniker schneller und sicherer.