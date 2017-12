Dresden, Jena und Leipzig. In den drei Städten beteiligen sich mehr als 4.000 Menschen am March for Science. Weltweit gibt es an jenem 22. April in 500 Städten Demonstrationen. Zu den Unterstützern in Leipzig gehört damals Georg Teutsch, wissenschaftlicher Geschäftsführer am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.