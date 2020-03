Mit der "MDR WISSEN Schulstunde" bringen wir Euch tolle Inhalte direkt auf den Rechner oder das Smartphone. Fünf Tage lang wird Prof. Dr. Martin Lindner, zuständig für die Ausbildung von Biolehrerinnen und -lehrern an der Martin-Luther-Universität in Halle, Euch an aufregende Fakten seines Fachs heranführen. Und dabei geht’s nicht nur um Biologie; er schafft es, auch andere Fächer wie Mathe, Politik oder Geschichte einzubeziehen.