Polarlichter sind ein faszinierendes Himmelsschauspiel. Und dank der aktuell sehr aktiven Sonne können wir sie sogar in Mitteldeutschland sehen. Gerade an diesem Wochenende stehen die Chancen wieder gut. Darauf wollten sich die Besucherinnen und Besucher des Publikumsdialogs mit MDR Wissen nicht verlassen und kamen am Donnerstagabend ins Planetarium nach Halle, um in der Kuppel des Sternensaals die ARD Wissen-Doku "Polarlichter über Deutschland – schön und gefährlich" zu sehen.