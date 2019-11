Wer einer Gesellschaft ihre jahrhundertealte traditionelle Musik nimmt, raubt ihr auch einen Teil des kulturellen Gedächtnisses. In Afghanistan wäre das beinahe geglückt. 1996 verboten die Taliban als selbsternannte "Gotteskrieger" Herstellung, Besitz und Spielen von Musikinstrumenten. Musik gilt ihnen in ihrer Koranauslegung als sündhaft und unislamisch. Sie zerstören Musikarchive und wer Musik macht, wird verfolgt.

Komplett entrissen haben die selbsternannten "Gotteskrieger" der afghanischen Gesellschaft ihre Musik schlussendlich nicht - viele Musiker flohen ins Exil, in die USA oder nach Pakistan. Im "Gepäck": ihr musikalisches Gedächtnis, ihre Instrumente, ihre Fingerfertigkeit auf den traditionellen Instrumenten. Und trotzdem hinterlassen Zerstörung von Musikinstrumenten und Aufnahmen sowie der Exodus von Musikern Spuren in einer Gesellschaft, die Musikwissenschaftler Tiago de Oliveira Pinto so beschreibt: