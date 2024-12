Und, auch das zeigte die Studie, je älter Mädchen werden, desto geringer wurde ihre Vorliebe für MINT-Fächer im Vergleich mit Jungen. Das könne ihre Zukunftsaussichten in schnell wachsenden Technologiebereichen wie der künstlichen Intelligenz möglicherweise einschränken. Laut Miller machen die Ergebnisse deutlich, dass gezielte Maßnahmen erforderlich sind. Schul-Initiativen wie "Mädchen in Mathe" oder "Mädchen in MINT" reichen laut Miller nicht mehr aus. "Diese Initiativen müssen sich speziell auf Mädchen in den Bereichen Informatik und Technik konzentrieren, insbesondere in der frühen Kindheit, bevor sich diese Stereotypen verfestigen", so Miller.