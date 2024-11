"Gut schütteln" so lautet das Motto des Silbersalzfestivals in Halle. Es ist bereits die siebte Auflage des Wissenschaftsfestivals. Zwischen dem ehemaligen Kaufhaus am Markt, der Händel-Halle, dem Planetarium oder der Leopoldina gibt es an elf Orten der Stadt 80 Veranstaltungen aus Wissenschaft und Technik zu erleben. Das Herzstück des Festivals ist dabei das ehemalige Kaufhaus am Markt.