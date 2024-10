Silbersalz-Festival 2024 Halle feiert die Wissenschaft

30.000 Besucher kamen 2023 in die Stadt an der Saale, um ein ganz besonderes Event zu erleben, das einzigartig ist in Deutschland: Das Silbersalz Science & Media Festival. Ein Hallenser ist für den Namen verantwortlich. Vor rund 300 Jahren entdeckte Johann Heinrich Schulze in Halle die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze. Ohne die Wissenschaft gäbe es keine Fotos, keine Filme. Deshalb feiert Silbersalz Wissenschaft und Medien. Im Jahr 2024 bereits zum siebten Mal.