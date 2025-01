Die Nacht war klar und kalt. Gute Bedingungen für den ersten Vollmond des Jahres 2025 am 13. Januar. Er stand hoch im Südosten (und der Mars direkt daneben). Beim Vollmond befindet sich der Mond in seiner allmonatlichen Opposition. Die der Erde zugewandte Seite des Mondes wird dann vollständig von der Sonne beleuchtet und scheint hell. Der Januarmond trägt aber noch einen weiteren Namen: Wolfsmond. Der Name stammt aber nicht von Astronomen. Der Beiname geht auf die Ureinwohner Nordamerikas zurück.