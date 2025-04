Ein Diskussionspapier aus der Leopoldina, der in Halle ansässigen Nationalen Akademie der Wissenschaften, bringt nun Schwung in die Diskussion. Wenn schon die Forschung selbst von der Öffentlichkeit bezahlt wird, warum sollte das dann nicht auch für die Veröffentlichung gelten? Die Leopoldina-Arbeitsgruppe "Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens" mit Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen (von Physik und Chemie bis hin zu Ökologie und Wirtschaftswissenschaften) schlägt dies zumindest vor. Demnach sollten Fachgesellschaften, Akademien oder ähnliche Organisationen Fördergelder beantragen können für den Betrieb einer eigenen Zeitschrift, die dann aber allen Nutzenden kostenlos zur Verfügung stehen soll.

Nächste Schritte sollen auf einer Fachtagung in Halle besprochen werden. Am 2. und 3. Juni veranstaltet die Arbeitsgruppe das Symposium "Zukunft der Finanzierung wissenschaftlicher Publikationen". Im Rahmen dieses Symposiums sollen, so die Veranstalter, "die organisatorischen, finanziellen, rechtlichen und fachspezifischen Herausforderungen, die sich aus den Vorschlägen der AG ergeben, identifiziert und diskutiert werden. Ziel ist es, tragfähige Wege für eine Transformation hin zu einem gemeinwohlorientierten Publikationssystem zu entwickeln".