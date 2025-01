2025 ist die Quadratzahl von 45, also 45 mal 45 ist 2025. So weit, so unspektakulär. Aber mit der 45 hat es einiges Nettes auf sich. Zum Beispiel hat sie die Quersumme 9, genauso wie, na klar, die 2025. Und die 45 lässt sich in 20 plus 25 zerlegen, was die schöne Folge hat, die auch im Titelbild dieses Artikels zu sehen ist. "Das Quadrat von Zwanzig plus Fünfundzwanzig ist Zwanzigfünfundzwanzig", könnte man umgangssprachlich sagen. Oder eben mathematisch korrekt: (20+25)² = 2025. Und wer das Quadrieren umgehen will, kann natürlich auch schreiben (20+25) · (20+25) = 2025

Bildrechte: MDR Wissen