Dr. Ulrich Heublein arbeitet in der Abteilung Bildungsverläufe und Beschäftigung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) am Außenstützpunkt in Leipzig. Er forscht zu Studienabbrechern und Studierenden in finanziellen Nöten. Mit MDR WISSEN sprach der Experte über die Studienwahl, das Glücklichwerden im Studium und über Beratungsangebote für Studierende.



Frage: Was haben Sie selbst studiert? Und wie beurteilen Sie es im Nachgang?



Heublein: Ich habe Germanistik und Publizistik studiert, also nichts, was ich jetzt beruflich ausübe. Sie sehen, dass ich in meinem Lebenslauf einige Volten geschlagen habe, bis ich zur Soziologie gekommen bin und mich mit der Bildungsforschung beschäftigt habe. Aber ich hadere nicht mit meinem Studium.



Wie wichtig sind Berufs- und Studienberatung für Jugendliche in der Schule?



Generell ist das Vorstellen und Erleben der Studien- und Berufsmöglichkeiten für junge Menschen von großer Bedeutung. Unabhängig davon, dass es natürlich einen Teil von Jugendlichen gibt, die schon frühzeitig sehr genau wissen, welchen beruflichen Weg bzw. welchen Bildungsweg sie einschlagen wollen, die sehr intrinsisch motiviert sind. Die mit 13 Jahren wissen: Ich werde Physik studieren oder klare Vorstellungen haben, dass sie den elterlichen Handwerksbetrieb übernehmen. Für viele junge Leute ist aber eine solche Beratung, eine solche Darstellung der unterschiedlichen beruflichen Möglichkeiten, der verschiedenen Bildungsmöglichkeiten unersetzlich.



Was müsste in der Schulzeit passieren, um solch eine Orientierung zu bekommen?



Berufliche und weitere Bildungsvorstellungen von Jugendlichen bilden sich ja aus dem konkreten Erleben der Umwelt aus. Da spielen die Eltern, die Freunde, Erfahrungen mit anderen Menschen aus dem sozialen Umfeld und die Medien eine Rolle – sowie die Schule und deren Angebote. Wenn man sehr angetan vom Mathematikunterricht ist, bekommt man eventuell die Vorstellung, dass Mathematik ein Studienfach für einen wäre.



Gibt es eine Methode, um das passende Studium zu finden?



Wenn wir uns mit Studienwahl beschäftigen, dann unterscheiden wir drei Hauptgruppen: Zum einen gibt es jene, die sehr stark intrinsisch motiviert sind, also wenn man sich mit den Fachinhalten beschäftigt. In den klassischen Geisteswissenschaften ist man so stark mit den Inhalten verbunden, dass es egal ist, was sich daraus entwickelt im Sinne eines Berufsfeldes. Zum anderen gibt es die extrinsische Motivation. Ich lasse mich also durch äußere Faktoren motivieren: Status, Sicherheit, Verdienst. Klassisch sind dafür Jura und BWL. Und es gibt einen dritten Bereich. Das sind die sozial Motivierten, die sagen: Unser Interesse ist es hauptsächlich, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten.