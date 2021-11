Wir leben noch immer im Zeitalter fossiler Brennstoffe. 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs für Industrie, Verkehr und Gebäudewärme werden durch direkte Verbrennung von Kohle, Öl und Gas gedeckt. Strom macht nur 20 Prozent aus. Angesichts des voranschreitenden Klimawandels und der rasant verstreichenden Zeit bis zum Punkt, an dem wir die ambitionierten Pariser Klimaziele erreicht haben wollen, sind das ziemlich ernüchternde Aussichten. Der Grund dafür ist ziemlich simpel: Fossile Energieträger waren bisher einfach günstiger als Strom.

Das Zeitalter der Elektrifizierung ist möglich

Die Zeiten haben sich jedoch geändert und Experten wie Gunnar Luderer vom Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung weisen nach, dass es auch anders geht: "Unsere Forschung zeigt, dass sich dieses Verhältnis fast umkehren lässt, so dass die sehr einfach klimaneutral zu erzeugende elektrische Energie zur Hauptstütze der globalen Energienachfrage wird." Der technische Fortschritt macht's möglich, denn erneuerbare Energien, insbesondere die Photovoltaik, sind inzwischen in atemberaubendem Tempo billiger geworden, so der Klimaforscher. "Allein in den letzten zehn Jahren sind die Preise für Solarstrom um 85 Prozent gefallen, und für die Zukunft sind weiter sinkende Kosten zu erwarten. Diese Entwicklung hat das Potenzial, die Energiesysteme grundlegend zu revolutionieren", erklärt Luderer.

Die Forschenden konnten anhand einer Computersimulation zeigen, dass Strom gepaart mit der globalen CO2-Bepreisung bis 2050 zur billigsten Energieform werden und bis zu drei Viertel des gesamten Energie-Bedarfs decken kann. Denn die Nutzung fossiler Brennstoffe wird immer teurer. Pro ausgestoßener Tonne CO2 muss nämlich seit Januar 2021 ein Ausgleichspreis gezahlt werden. Mit 25 Euro pro Tonne CO2 wurde gestartet, das entspricht weniger als 10 Cent pro Liter Kraftstoff oder Heizöl. Schrittweise erhöht sich diese Abgabe für die klimaschädlichen Emissionen, bis im Jahr 2025 55 Euro pro Tonne CO2 fällig werden.

Man kann mehr elektifizieren als man denkt

Wir verbrauchen Strom, wenn wir den Rechner einschalten, das Handy laden oder Wäsche waschen. Doch mit Strom lässt sich viel mehr bewerkstelligen als man im ersten Moment denkt. Beinahe alles könnte elektrifiziert werden: Autos, Heizung und sogar die Stahlindustrie. Möglich ist das durch den rasanten technologischen Fortschritt bei der Erzeugung von Solar- und Windenergie, aber auch in den Endanwendungen von elektrischer Energie. So zum Beispiel sinken die Kosten pro Kilowattstunde Solar- oder Windstrom stetig, während sich die Batterietechnologie für Autos immer weiter verbessert. Wohnungen können mit Wärmepumpen beheizt werden. Sie verbrauchen laut PIK weniger Energie pro Wärmeeinheit als jede Art von fossil betriebenen Heizkesseln.

Wo hat die Elektrifizierung ihre Grenzen?

Klar, nun denken viele, dass Elektroautos und eine warme Wohnung durch Strom nur ein kleiner Teil vom Kuchen sind und spätestens die Industrie dem Ganzen ziemlich große Felsbrocken in den Weg legen wird. Aber tatsächlich ist auch hier einiges möglich. Silvia Madeddu, Mitautorin der Studie und ebenfalls Forscherin am PIK, gibt ein Beispiel: "Nehmen wir die Stahlproduktion: Wenn man das Schmelzen von recyceltem Stahl, dem so genannten Sekundärstahl, mit Strom macht, reduziert das die gesamte benötigte Prozessenergie und senkt die Kohlenstoffintensität pro Tonne produziertem Stahl. Alles in allem stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte des gesamten Energiebedarfs der Industrie bis 2050 elektrifiziert werden kann."

Aber natürlich gibt es auch die großen Felsbrocken. Es gibt einige Engpässe bei der Elektrifizierung. Das sehen auch die Forschenden. So zum Beispiel hakt es bei der Dekarbonisierung im Langstreckenflugverkehr, bei der Schifffahrt und auch bei chemischen Grundstoffen. Flugzeuge und Schiffe fliegen und fahren nun mal mit fossilen Brennstoffen. Aber auch hier sind erneuerbare Lösungen denkbar. Sogenannte E-Fuels, also wasserstoffbasierte Treibstoffe, die mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden, wären eine Möglichkeit für die Luftfahrt.

Nicht alles ist eine Erfolgsgeschichte

Der technische Fortschritt gibt uns also einige Möglichkeiten an die Hand, das fossile Zeitalter hinter uns zu lassen und unseren CO2-Ausstoß zu verringern. Aber nicht jede technische Errungenschaft ist auch wirklich sinnvoll. So zum Beispiel gibt es auch Technologien, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre entnehmen. Massentauglich umsetzbar ist das aber noch nicht, die Kosten sind noch zu hoch. Außerdem sollte vorrangig darauf gesetzt werden weniger CO2 zu produzieren, als es dann im Nachhinein wieder aus der Atmosphäre zu entfernen.