Das Team der Wissenschaftler von der Technischen Universität Ilmenau, der Universität Kiel, dem Karlsruher Institut für Technologie, dem University College Cork und Fraunhofer Institut für Medientechnologie hat nun ein Mikrofon entwickelt, das sogenannte Biegebalken besitzt, also den menschlichen Haarzellen im Ohr nachempfundene Balken aus Silizium, die zwischen 30 Mikrometer und einem Millimeter klein sind.

Die biologisch insprierten Mikrofone hier oben links im Bild noch als Labormodell. Die Entwicklung von Prototypen steht als nächstes auf der Agenda. Bildrechte: Michael Reichel

Durch die unterschiedlichen Längen reagieren die Balken auf verschiedene Töne. Zudem sind die einzelnen Balken elektronisch verstärkbar. So können die künstlichen Ohren an verschiedene Umgebungen mit unterschiedlich lauten Störgeräuschen angepasst werden. Das könnte einerseits Sprachassistenten wie Alexa oder Siri helfen, die Stimme ihrer Besitzer besser zu verstehen, wenn es laut wird in einer Wohnung. Andererseits könnten aber auch die Träger von Hörgeräten profitieren, wenn die Hörhilfen den Klangbrei besser vorsortieren.