Israelische Mediziner sind auf eine mögliche, bislang unentdeckte Nebenwirkung der mRNA-Impfstoffe gestoßen. Bei einigen jungen Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren entzündete sich nach einer Impfung mit Comirnaty von Biontech/Pfizer der Herzmuskel. Die auch als Myokarditis bekannte Erkrankung heilte allerdings in den meisten Fällen innerhalb weniger Wochen ohne Komplikationen ab, was typisch sei, so das Magazin Science . Die Mediziner schätzen, dass eine Myokarditis etwa bei einer von 3.000 bis 6.000 Impfungen von 16 bis 24-jährigen Männern auftreten kann.

Seit April zählten sie über 60 Fälle in Israel, vor allem nach der zweiten Impfdosis. In den USA sei diese Nebenwirkung ebenfalls beobachtet worden, in der EU gab es laut Science etwa 107 Fälle, was etwa einem Fall pro 175.000 Impfdosen entspräche. Allerdings wurde in Europa insgesamt noch sehr wenig geimpft in der betroffenen jungen Altersgruppe. In den USA waren auch junge Männer betroffen, die den mRNA-Impfstoff von Moderna erhalten hatten.