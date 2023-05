Oder Sie machen es wie Darß Wader oder Die Avivengers und starten ein echtes Vogelrennen, das Birdrace. Ist Ihnen zu abgefahren? Ok, dann schließen Sie sich der Gruppe Uhu Lindenberg an oder Kiebitz, Kitz & Co. – das klingt schon eher nach Vögeln. Verwirrt? Lösen wir mal auf. Das sind alles Teams von vogelbegeisterten Menschen, die jedes Jahr am Sonnabend nach dem 1. Mai zum Birdrace antreten, einem Wettbewerb für Vogelfreunde, bei dem es darum geht, in einem festgelegten Gebiet – einer Stadt oder einem Landkreis – innerhalb von 24 Stunden so viele Vögel wie möglich zu entdecken. Und im Falle der oben erwähnten Kiebitze und Uhus sogar sehr erfolgreich. Diese Teams sind aus dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt und haben es beim Birdrace 2022 bundesweit in die Top Ten geschafft.