Kennen Sie das Birdrace? Es ist so etwas wie die Deutsche Meisterschaft der Vogelfreunde, besser gesagt der Avifaunisten, so der Fachbegriff für Menschen, die sich für die Vogelwelt in ihrer Umgebung besonders interessieren. Immer am Sonnabend nach dem 1. Mai jedes Jahres halten sie diesen Wettbewerb ab. Neben dem Spaß und natürlich der Suche nach den besten Teams aus Deutschland – die innerhalb von 24 Stunden die meisten Vogelarten entdecken – dient das Birdrace auch der Wissenschaft. Denn es liefert wichtige Daten über die Bestände der Tiere deutschlandweit.