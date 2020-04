Viele Vogelarten leiden unter Infektionen

In den vergangenen Jahren gab es immer häufiger Infektionskrankheiten, die zum Beispiel Amseln, Grünfinken und andere Vögel heimgesucht haben, erklärt der Biologe. Viren, Parasiten, Bakterien – erst kürzlich, erklärt er, waren Meisen in Großbritannien von einer bakteriellen Lungenentzündung betroffen. René Sievert glaubt, dass Umweltzerstörung und Klimawandel erheblich dazu beitragen.

Der Verlust der natürlichen Lebensräume, die trockenen Sommer – die führen zu einer geringeren Fitness. Durch die höheren Temperaturen entstehen auch andere Übertragungsmöglichkeiten. Das fördert solche Infektionen. Das sehen wir ja auch bei den Menschen gerade. Das gibt es in der Tierwelt in gleicher Art und Weise. René Sievert, Naturschutzbund NABU

Tote Tiere einfrieren und einschicken

Der NABU möchte schnellstmöglich Fakten zu der neuartigen Vogelkrankheit auf den Tisch bringen und dadurch vielleicht vielen Meisen das Leben retten. Das gehe aber nur wenn alle mithelfen, sagt René Sievert. "Wenn man tote Tiere findet, soll man sie unter Vorsichtsmaßnahmen einsammeln, also am besten mit einer umgestülpten Plastiktüte. Hinterher natürlich die Hände reinigen. Wenn der Vogel in der Tüte luftdicht verschlossen ist, kann man ihn einfrieren." Dann solle man das örtliche Veterinäramt kontaktieren und besprechen, wohin man den Vogel einschicken könne.

Den toten Vogel einfrieren – zwischen Eis und Tiefkühlerbsen - Biologen machen sowas, lacht René Sievert. So seien nun mal die Empfehlungen des NABU. Notfalls könne man den Vogel ja auch nochmal in eine zweite Plastiktüte stecken, manche Veterinärämter würden ihn auch frisch nehmen – das komme ganz auf die persönlichen Absprachen an.

Futterstellen sind Infektionsherde für Tiere