Hobby-Archäologe Richard Riediger mit einem Fulgurit-Blitzeinschlag. Bildrechte: imago/epd

Forscher der Yale University in den USA und der University of Leeds in Großbritannien haben nun jedoch eine ganz andere Quelle für löslichen Schreibersit-Phosphor ausgemacht. Ihre Erkenntnisse haben sie in einer neuen Studie veröffentlicht. Wie ihr Hauptautor Benjamin Hess vom Department of Earth & Planetary Sciences in Yale erklärt, kommt Schreibersit auf der Erde nämlich auch in bestimmten Gläsern vor, den sogenannten Fulguriten. Das sind Glasröhren, die bei Blitzeinschlägen in Gesteinsböden entstehen. Dieses Fulgurit-Glas enthält einen Teil des zuvor im Oberflächengestein fest eingeschlossenen Phosphors. Jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Fulgurit-Phosphor löslich ist.