Das Forschungsteam merkt an, dass die meisten Brände immer noch durch den Menschen durch Unfall oder Brandstiftung verursacht würden. Dennoch seien Informationen über Blitzschläge wichtig. Insbesondere Trockenblitze - also Blitze von Gewittern, bei denen es nicht regnet - seien gefährlich, weil sie auch an abgelegenen Orten, die für Feuerwehrleute schwer zu erreichen seien, Waldbrände auslösen könnten. Ein zusätzliches Problem seien die Zombie-Feuer, da sie in frühen Stadien nur schwer zu erkennen seien, betont Erstautor Dmitri Kalashnikov. "Der Gewittersturm ist also vielleicht schon länger vorbei und man denkt vielleicht, dass keine Gefahr besteht, und plötzlich explodiert das Feuer."