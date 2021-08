Ein leicht von Wolken verhangener Vollmond. Bildrechte: imago images/UIG

Zuerst die gute Nachricht: Am 22. August gibt es ein besonderes "Blue Moon"-Ereignis zu bestaunen. Nein, kein blauer Mond leuchtet dann am Nachthimmel, sondern ein ganz besonderer Vollmond. An diesem Tag gibt es nämlich den dritten von diesmal insgesamt vier Vollmonden der aktuellen astronomischen Jahreszeit Sommer zu sehen.

Nur "alle Jubeljahre"

Wolken verhüllen den "Blue Moon"

Dicke Gewitterwolken könnten am 22. August vielerorts den "Blue Moon" verdunkeln. Bildrechte: dpa Womit wir schon bei der schlechten Nachricht wären: Denn für die meisten Menschen in Deutschland stehen die Prognosen schlecht, dass sie den "Blue Moon" in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2021 überhaupt zu Gesicht bekommen. Denn nach einem kurzen Zwischenhoch am Samstag breitet sich laut Deutschem Wetterdienst DWD am Sonntag vom Westen her über weiten Teilen Deutschlands eine dichte Wolkendecke mit Schauern und Gewittern sowie örtlichem Starkregen, Sturmböen und Hagel aus.

Wer allerdings zu diesem Zeitpunkt Urlaub in Frankreich, Spanien, Italien, auf dem Balkan, in Griechenland oder anderswo auf der Welt macht, wo es gerade keine Wolken gibt, der kann den seltenen jahreszeitlichen "Blue Moon" am Nachthimmel aus vollen Zügen genießen.

Zwei Vollmonde pro Monat

Wenn die Erde auf einer Achse genau zwischen Sonne und Mond steht herrscht Vollmond. Bildrechte: imago images/StockTrek Images Übrigens: Als "Blue Moon" wird allgemein auch der zweite Vollmond eines Monats bezeichnet. Da zwischen zwei Vollmondphasen 29,56 Tage vergehen, kann dieses monatliche "Blue Moon"-Ereignis theoretisch bei allen Monaten außer dem Februar stattfinden. Dafür muss sich der erste Vollmond jedoch bereits zu Monatsanfang ereignen. Steht der Mond nach einer kompletten Erdumrundung am Monatsende erneut in Opposition, sprich auf einer Achse mit der Sonne und der genau dazwischen positionierten Erde, wird seine erdzugewandte Seite abermals von der Sonne als Vollmond ausgeleuchtet.

Monatlicher "Blue Moon" häufiger

Man könnte also annehmen, dass bei einem monatlichen "Blue Moon" pro Jahr auch ein astronomisch-jahreszeitlicher "Blue Moon" pro Kalenderjahr drin sein müsste. Doch auch wenn das Jahr aus vier Jahreszeiten besteht, was rein rechnerisch drei volle Monate pro Jahreszeit ausmachen würde, von denen mindestens einer im Kalenderjahr ein "Blue Moon"-Monat ist, funktioniert diese Rechnung nicht. Denn die astronomischen Jahreszeiten halten sich nicht an unsere gregorianische Monatseinteilung. So beginnt der astronomische Frühling am 20. März, der astronomische Sommer am 21. Juni, der astronomische Herbst am 22. September und der astronomische Winter am 21. Dezember.

Und deshalb müssen wir jedes Mal etwa 2,4 Jahre warten, bis wir wieder einen jahreszeitlichen "Blue Moon" sehen können – vorausgesetzt natürlich das Wetter spielt mit!