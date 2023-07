Mondsüchtige kommen im am Dienstag beginnenden August voll auf ihre Kosten. Der Monat startet direkt mit einem Supermond. Am Dienstagabend, genau um 20.31 Uhr unserer Zeit, erreicht der Erdtrabant seine Vollmondphase. Und am Mittwochmorgen, gegen 7.52 Uhr ist er zwar nicht mehr zu sehen, erreicht aber auf seiner Umlaufbahn den erdnächsten Punkt. Der Mond ist uns dann mit 357.311 Kilometern besonders nah. Zum Vergleich: Im Durchschnitt ist der Mond rund 380.000 Kilometer entfernt.