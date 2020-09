Die Wissenschaftler vom Massachusetts General Hospital in Boston hatten zu Beginn bei Berichten aus China bei Covid-19-Patienten eine extrem verstärkte Immunantwort bemerkt, während sie bei anderen extrem mild ausfiel. Der an der Studie beteiligte Mediziner John M. Higgins hatte zudem bei seiner eigenen Arbeit festgestellt, dass in bestimmten Fällen die Immunantwort des Körpers bei Erkrankungen des Herzens, Krebs oder Diabetes von der Art und der Zahl der Blutzellen abhing. "Wir haben umgehend unser Computer-Infrastruktur darauf umgestellt, die schnell wachsende Zahl an Covid-19-Patienten im Raum Boston daraufhin zu untersuchen", erklärt der Koautor der Studie Brody Foy.