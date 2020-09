Grundlage dieser These sind die Daten von 392 Covid-19 Patienten, die zwischen dem 2. März und dem 25. April in einer italienischen Klinik behandelt worden waren. 60 Prozent der Patienten mit Nierenschäden litten entweder akut an Hypotension oder hatten in der Vergangenheit bereits Probleme damit gehabt. Damit war ihr Risiko für diese Organschäden fünffach gegenüber den anderen Patienten erhöht. Im Fall besonders niedrigen Blutdrucks (95/50 Hg) war das Risiko sogar neunfach höher. An Covid-19 zu sterben war doppelt so wahrscheinlich, wenn ein Patient mit einer Hypotension in die Notaufnahme kam, unabhängig vom Alter, der Schwere der Infektion oder anderen Vorerkrankungen.