Eine Blutkrebsbehandlung ohne Kollateralschäden – eine die wirklich nur das kaputtmacht, was krankmacht und nicht auch den ganzen Rest. Das ist der Traum aller, die in der Krebsforschung arbeiten. Vielleicht wird er schon bald Wirklichkeit, sagt Professor Uwe Platzbecker, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik für Hämatologie und Zelltherapie am Leipziger Universitätsklinikum und Co-Sprecher des SaxoCell Clusters. Die Forschungsinitiative der Universitäten in Dresden, Leipzig und Chemnitz und des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und

Immunologie in Leipzig arbeitet an zielgerichteten personalisierten Therapien.