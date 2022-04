Aus diesem Grund untersuchten die Heidelberger Forschenden fünf sogenannte Blutmarker, die bei der Länge unseres Lebens eine Rolle spielen und leicht messbar sind. Dazu gehört beispielsweise der Growth differentiation factor 15 (GDF-15), der oxidativen Stress, Entzündungen und Mitochondrien-Fehlfunktion anzeigt. Dabei nutzten die Wissenschaftler die Daten von Heidelberger Teilnehmenden der EPIC-Studie, einer gesamteuropäischen Untersuchung zum Zusammenhang von Ernährung, Lebensstilfaktoren und Krebs – in diesem Fall von 25.000 Personen.



Nur auf die lebensstilbezogenen Risikofaktoren (Rauchen, Body-Mass-Index, Hüftumfang, Alkoholkonsum, körperliche Aktivität, Diabetes, Bluthochdruck) bezogen, lag die gestiegene Lebenserwartung bei optimalem Verhalten bei 16,8 Jahren für die männlichen Studienteilnehmer und 9,9 Jahren bei den weiblichen. Wenn nun auch noch die Blutmarker miteinberechnet werden, steigen diese Werte sogar auf 22,7 (Männer) bzw. 14 Jahre (Frauen).



"Der voraussichtliche Verlust an Lebenserwartung ist ein geeigneter und leicht verständlicher Messwert, den beispielsweise Ärzte nutzen können, um ihre Patientinnen und Patienten zu motivieren, ungesunde Gewohnheiten aufzugeben", erläutert der Studienautor Bernard Srour. So könnten auch Menschen mit besonders hohen gesundheitlichen Risiken identifiziert und dann möglicherweise besser therapiert werden. "Durch die Kombination von Lebensstilfaktoren plus Serummarkern kann die Vorhersagekraft für die Lebenserwartung noch weiter verbessert werden", resümiert Srour.