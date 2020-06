Über der Erde grünt und blüht es, man hat das Gefühl, man kann den Pflanzen regelrecht beim Wachsen zuschauen. Was wir dagegen nicht sehen, ist das unterirdische Leben im Erdreich: Ein gigantischer Mikrokosmos aus Bakterien, Viren, Pilzen und Einzellern. Ein regelrechter Zoo, sagt Professor Dr. Antonis Chatzinotas, bei dem viele Bewohner partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die meisten davon sind unproblematisch für uns Menschen.

Und auch das neue Coronavirus spielt keine Rolle im Kleingarten, wenn man nicht mit jemdandem eng zusammenarbeitet, der infiziert ist, sagt René Kallies, Virologe am Umweltforschungszentrum Leipzig. Denn das Virus wird über Tröpfchen, Aerosole und in seltenen Fällen über Schmierinfektion übertragen, so Kallies.