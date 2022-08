Dürre-Rekord Mitteldeutschlands ausgetrocknete Böden in Zahlen

Der April sorgte dann mit ausreichend Feuchtigkeit für etwas Linderung, aber ab Mai ging der Trend wie im März weiter - und das nahezu überall in Mitteldeutschland in ähnlicher Weise.

Im folgenden Diagramm beobachten wir die Entwicklung der Bodenfeuchte an zwölf DWD-Wetterstationen in zwölf verschiedenen Regionen Mitteldeutschlands. Wir vergleichen die Bodenfeuchte dabei immer mit dem Durchschnitt des langjährigen Mittels 1991 bis 2020. Und überall herrscht die gleiche Tendenz: Seit März sind die Böden flächendeckend trockener als normalerweise. Je weiter man in Richtung Juli schaut, umso extremer wird es.