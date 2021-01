Bodenständiger geht es wohl kaum in der Wissenschaft – in einem Bürgerforschungsprojekt soll 2021 das Erdreich untersucht werden. Mit unbenutzten Teebeuteln, die im Frühjahr acht Zentimeter tief in den Boden eingegraben werden. Immer zwei an dieselbe Stelle, einer mit mit Grünem, einer mit Rooibos-Tee. Wo man sie eingräbt, ist ziemlich egal. Und an einer anderen Stelle noch mal dasselbe Spiel. Wer zwei gegensätzliche Standorte wählt, kann mit sehr verschiedenen Ergebnissen rechnen. Die Standorte sollte man jedenfalls markieren um sie wiederzufinden und auch die GPS-Daten auf der Webseite eintragen.