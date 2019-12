Nach seinem gescheiterten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS ist das US-Raumschiff "Starliner" zur Erde zurückgekehrt. Die unbemannte Boeing-Raumkapsel landete am Sonntag (Ortszeit) auf der NASA-Testanlage White Sands im US-Bundesstaat New Mexico. Die US-Raumfahrtbehörde und ihre Projektpartner Boeing übertrugen die Landung live im Internet.

Um die Machbarkeit und Sicherheit derartiger Missionen zu demonstrieren war am vergangenen Freitag eine Atlas V-Rakete mit einer "Starliner"-Kapsel vom NASA-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. 25 Stunden später sollte die Raumkapsel an die ISS andocken. Allerdings war es nach dem Start zu einem Problem bei der automatischen Zündung der Triebwerke gekommen. In der Folge hatte das Raumschiff so viel Treibstoff verbraucht, dass es nicht mehr in den geplanten Orbit und zur ISS gelangen konnte. Deswegen wurde die Mission abgebrochen.