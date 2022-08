Demnach war die der Zahl der Borreliose-Behandlungen in ländlichen Räumen der USA im Jahr 2021 um insgesamt 357 Prozent gegenüber 2007 gewachsen. Allein in den vergangenen fünf Jahren habe die Zunahme der Behandlungen in diesen Regionen 60 Prozent betragen. In urbanen Regionen sei des Problem laut FairHealth etwas geringer ausgeprägt, aber dennoch deutlich. In den vergangenen 15 Jahren nahmen Borreliose-Behandlungen in den Großstädten und ihren Ballungsräumen um 65 Prozent zu, davon 19 Prozent in den vergangenen fünf Jahren.